Голосування у Верховній Раді за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ відбудеться вже завтра, 16 липня. Майже всі парламентські фракції вже визначилися, як голосуватимуть за його кандидатуру.

Так, у Слузі народу вже є 226 підписів за кандидатуру Монастирського. За словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, у Слузі народу немає жодного народного депутата, який би утримався.

– О 12.00 відбудеться засідання фракції з приводу кандидатури Монастирського… Я переконана, що є точно більш як 226 підписів (у фракції Слуга народу – Ред.). Я не бачила жодного члена фракції, який би утримався, – розповіла вона.

В ОПЗЖ ще не визначилися щодо голосування за кандидатуру Монастирського.

– Ми не можемо поки його підтримати, тому що ми з ним навіть не спілкувалися, – розповів співголова фракції Юрій Бойко.

Європейська солідарність не голосуватиме за призначення Монастирського, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

– Європейська солідарність – єдина політична команда в парламенті, яка не голосувала ні за Разумкова, ні за міністрів, ні за прем’єр-міністрів, ні за СБУ. Ми в опозиції, а класична, європейська, опозиція не несе відповідальності за бюджет і за кадрові рішення уряду. Очевидно, що ми не будемо голосувати за кандидатуру Дениса Монастирського, – заявила Геращенко.

Фракція Голос також не голосуватиме за призначення Монастирського, повідомив один з її лідерів Ярослав Железняк.

– Ми фракція опозиції, тому голосувати за це призначення не будемо. Це очевидно, це вже як аксіома, – повідомив він.

У фракції Батьківщина ще не робили заяв щодо того, чи голосуватимуть за кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС. Водночас фракція під час сьогоднішнього голосування частково не підтримала відставку Арсена Авакова.

Нагадаємо, 15 липня депутати парламенту відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Рішення підтримав 291 народний депутат. Проти проголосувало семеро народних обранців, утримались 17, не голосували 36.

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Фото: Денис Монастирський