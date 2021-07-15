Тупицкого вызвали для вручения подозрения в Офис генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктовна вызвала бывшего главу КСУ Александра Тупицкого в свой Офиса для вручения подозрения.

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

На личной странице Facebook Кравец рассказал, что Тупицкого вызвали в Офис на 11 утра 16 июля.

— В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда еще нет, но к утру планируют написать, — заявил адвокат.

По словам Кравца, в деле речь идет о решении, которое Тупицкий вынес 27 октября 2020 года (об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование).

Заявителем выступает нардеп от фракции Голос Ярослав Юрчишин.

Кроме этого, Кравец обнародовал фото той самой повестки, которую ему прислали по почте.

Увольнение Тупицкого

27 марта 2021 президент Владимир Зеленский отменил указ 2014 года, который назначал Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Уже 29 марта в Верховный суд поступило несколько исков, которые оспаривали президентский указ.

14 июля Верховный суд Украины удовлетворил иск Тупицкого и отменил соответствующий указ Зеленского.

В тот же день Зеленский заверил, что также будет обжаловать это решение Верховного суда.

Источник: Ростислав Кравец