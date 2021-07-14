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Валентина Летяк |

Скасування указу щодо Тупицького: Зеленський оскаржить рішення Верховного суду

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський оскаржить рішення Верховного суду щодо його указу про Олександра Тупицького.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров, коментуючи сьогоднішнє рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду щодо Олександра Тупицького.

– Президент України неприємно здивований рішенням Верховного суду. Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто Тупицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі, – наголосив він.

За його словами, Зеленський зараз активно намагається реформувати цю гілку влади, і підтвердженням тому є ухвалений сьогодні законопроект про Вищу раду правосуддя, проте її представники це відчувають і опираються.

– Це відверта спроба повернути Тупицького до стерна Конституційного Суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми, – вважає Никифоров.

Він повідомив, що у Зеленського є 30 днів на оскарження цього рішення, і він неодмінно скористається цим правом.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України, оскільки окремі його судді призначені ще Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу національній безпеці.

29 березня до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду надійшли позови, якими оскаржується відповідний указ президента.

14 липня Верховний суд задовольнив позов Тупицького і скасував указ №124/2021 Про деякі питання забезпечення національної безпеки України.

Проте це рішення є остаточним та буде оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

Фото: Офіс президента

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