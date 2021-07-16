Аваков подал в отставку: причины и какие у него политические перспективы

За отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля проголосовал 291 народный депутат Верховной Рады Украины.

Он возглавлял МВД с февраля 2014 года. За это время в Украине поменялся президент (Аваков пришел в МВД во времена Петра Порошенко, — Ред.) и четыре премьер-министра.

Даже когда уже при президентстве Владимира Зеленского несколько раз происходили кадровые перестановки в правительстве, Аваков неизменно оставался на своем месте в Кабмине.

О причинах отставки Арсена Авакова, его политических перспективах в будущем, и о том, кто может стать новым министром внутренних дел Украины, читайте в материале.

Более семи лет на должности

Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел больше семи лет. То есть он стал министром, который дольше всех в стране занимал такую должность.

С февраля 2005 года по февраль 2010-го Аваков был председателем Харьковской облгосадминистрации. Также в свое время он был депутатом Харьковского облсовета.

В большую политику пришел в 2012 году, когда был избран нардепом от партии Батькивщина. Позже, в 2014-м, на досрочных парламентских выборах Арсен Аваков стал народным депутатом Украины от партии Народный Фронт.

После назначения на должность министра в марте 2014 года Арсен Аваков выступил с инициативой создать Национальную гвардию Украины. Под его руководством были сформированы первый и второй резервные добровольческие батальоны, подавляющее большинство бойцов в которых составляли участники Самообороны Майдана.

Также по инициативе Авакова при МВД были созданы добровольческие батальоны (добробаты) — подразделения полиции особого назначения МВД.

Запомнился Арсен Аваков и тем, как в апреле 2014 года руководил спецоперацией по освобождению захваченного пророссийскими силами здания Харьковской облгосадминистрации. По результатам которой задержали 70 человек, а попытки провозглашения так называемой Харьковской Народной Республики сорвались.

Именно при его каденции в Украине начали реформировать милицию, которую заменила Национальная полиция. Тогда же был запущен процесс по переаттестации правоохранителей, который весьма одобрительно оценивали и принимали в обществе.

Но говорить о ее успехе довольно сложно, поскольку спустя несколько лет от начала реформы уволенные после переаттестации полицейские восстановились на долностях через суды.

Они же в дольнейшем стали центром ряда громких дел, среди которых можно упомянуть и дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова (в котором подозревают полицейских) или жестокое изнасилование в участке в Кагарлыке.

Почему Аваков ушел — причины

Конкретной причины отставки Арсен Аваков не называл. 13 июля он только написал лаконичное заявление с просьбой уволить его с должности главы МВД по собственному желанию.

15 июля депутаты Верховной Рады отправили в отставку Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовали 229 депутатов от партии Слуга народа, 16 — от Европейской Солидарности, семеро — от За майбутне, 15 — от Голоса, 18 — от Довиры и шесть внефракционных.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV такое единство голосования объясняет тем, что это была добровольная отставка.

— Если бы это было увольнение, а не добровольная отставка, то голосов было бы значительно меньше, а ситуация — более противоречивой. Но само заявление по собственному желанию, общая позиция президента и Авакова дали такой результат, — отмечает эксперт.

По мнению политолога, причин для отставки Авакова именно сейчас может быть несколько. Одна из них заключается в том, что подходит к концу последняя пленарная неделя пятой сессии Верховной Рады. Поэтому нардепы должны были успеть утвердить отставку министра и назначить нового главу МВД.

А вот второй немаловажный фактор, который мог повлиять на это решение, связан с тем, что 20 июля будет пять лет со дня убийства украинского журналиста Павла Шеремета.

— С делом в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета сложилась достаточно противоречивая ситуация. Ведь с тех пор, как продолжается следствие, нет веских доказательств их причастности к этому. Кроме того, в контексте этого дела оказался и сам президент (Владимир Зеленский присутствовал на пресс-конференции, во время которой назвали главных подозреваемых в убийстве журналиста, — Ред.). Поэтому фактически дело Шеремета стало миной замедленного действия под Аваковым, — предполагает Владимир Фесенко.

Аваков — следующий мэр Харькова?

Как только Рада проголосовала за отставку Авакова, начались разговоры, какое же политическое будущее может быть у бывшего главы МВД.

В контексте этого глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Арсен Аваков может стать кандидатом на пост мэра Харькова, которого будут выбирать 31 октября этого года.

Он отметил, что готов поддержать бывшего министра МВД, если Харьковская областная парторганизация Слуги народа выдвинет его кандидатуру.

— В вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, это была окончательная точка в том, что Харьков — украинский город, — добавил Корниенко.

СМИ со ссылкой на источники уже начали сообщать, что Арсен Аваков не планирует баллотироваться на должность городского председателя Харькова. Подтвердил это и в эфире одного из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Такого же мнения придерживаются эксперты.

Так, и Владимир Фесенко отмечает, что, скорее всего, бывший министр не будет участвовать в выборах мэра Харькова, по крайней мере в этом году:

— Я согласен с тем, что это был бы оптимальный вариант. Но нужно понимать, что сейчас поздно начинать предвыборную кампанию, поскольку Харьков — непростой город. И даже психологически сложилась не та ситуация, чтобы переключиться на участие в выборах. Ведь Аваков был одним из самых влиятельных чиновников, поэтому кресло мэра для него определенным образом может быть статусным понижением. Хотя я не исключаю, что на следующих выборах такой вариант может сработать.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV тоже говорит, что должность мэра Харькова вряд ли можно назвать уровнем Авакова после семи лет в МВД.

Заявление же Корниенко эксперт объясняет тем, что это может быть попытка подтолкнуть бывшего министра к тому, чтобы он занимался именно этими делами, а не внутренними:

— Есть несколько возможных сценариев, где будет видеть себя Аваков в будущем. Например, это может быть конфигурация Аваков — Кличко или Аваков — премьер при досрочных парламентских выборах и новой коалиции. Поэтому перед ним на самом деле сейчас очень много сценариев. Но единственное, в чем я убежден, Аваков не будет выстраивать никаких конфигураций с действующей властью, поскольку ему это невыгодно.

Кто вместо Авакова

Новым министром внутренних дел может стать Денис Монастырский. Его кандидатуру подал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания партии Слуга народа.

Денис Монастырский — действующий председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. В восьмом созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем министра внутренних дел.

В 2019 году Монастырский и сам стал депутатом. Баллотировался в Раду под 19-м номером Слуги народа.

Голосование в парламенте за его назначение состоится 16 июля. По словам заместителя главы фракции Слуга народа Евгении Кравчук, у политсилы уже есть 226 голосов за Монастырского.

А вот Европейская Солидарность и Голос отказываются поддержать его кандидатуру. До сих пор не определились Батькивщина и Оппозиционная платформа — За жизнь.

Игорь Рейтерович такую ​​поддержку Монастырского объясняет тем, что он может оказаться переходным министром, и будет выполнять все указания, которые ему будут давать в Офисе президента.

Политолог предполагает, что главной задачей Монастырского будет децентрализовать министерство, то есть передать в подчинение президенту Нацгвардию, пограничную службу, ГСЧС, а для МВД оставить полицию и уголовный блок.

Владимир Фесенко также отмечает, что кандидатура Дениса Монастырского является довольно оптимальным и компромиссным вариантом. Ведь он — представитель фракции Слуга народа и свой человек.

Кроме того, по словам политолога, как правило, руководитель профильного комитета — это потенциальный дублер. Поэтому в Офисе президента рассчитывают, что он будет работать командно, что позволит увеличить влияние ведомства на МВД.

Фото: УНИАН, МВД, Денис Монастырский