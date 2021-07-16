16 июля глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский может возглавить Министерство внутренних дел.

Вопрос о его назначении вынесут на рассмотрение парламента, если 15 июля депутаты уволят Арсена Авакова.

Заявление об отставке последнего обнародовали на сайте МВД 13 июля.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский во время заседания партии Слуга народа предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра.

Потенциальному главе МВД 41 год. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком.

В родном городе получил специальность юриста. Продолжил обучение в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, где стал кандидатом юридических наук.

Впоследствии вернулся в Хмельницкий университет управления и права уже в статусе преподавателя и возглавил отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

С 2007 по 2017 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и ООО Лигал Консалтинг.

Является членом главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований и экспертом Украинского института будущего.

В восьмом созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем министра внутренних дел.

В 2019 году Монастырский и сам стал депутатом. Баллотировался в Раду под 19-м номером от Слуги народа. Беспартийный.

В том же году его представляли как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В 2020 году движение Честно назвало Дениса Монастырского одним из нардепов, который подал больше всего законодательных инициатив.

Жена Дениса Монастырского Жанна работает главным специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР. Супруги воспитывают двух сыновей.

Декларация

У жены Дениса Монастырского есть земельный участок в Масевцах Хмельницкой области площадью 1 500 кв. м и 600 кв. м в Хмельницком.

Жена с детьми прописаны в Масевцах в доме площадью 78 кв. м., который принадлежит другому лицу.

В Киеве потенциальный министр вместе с семьей проживает в съемной квартире, площадью 100,8 кв. м. прописан в квартире площадью 33,3 кв. м. в Хмельницком, которая тоже принадлежит другому лицу.

Денис Монастырский приобрел в 2016 году автомобиль Suzuki SX-4 2008 года выпуска, а в декабре 2020 года – KIA SPORTAGE 2017 года выпуска.

Также он зарегистрировал 42 акции номинальной стоимостью 0,25 в ЧАО ХЗ КПУ Пригма-пресс.

В декларации указано 1,1 млн грн зарплаты в ГБР, которые, очевидно, заработала супруга, а также 537 тыс. грн зарплаты в управлении делами в аппарате Верховной Рады.

В прошлом году Денис Монастырский получил 1,295 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества и 224 тыс. грн от отчуждения движимого имущества.

Кроме того, Алла Монастырская сделала ему подарок в денежной форме на сумму 298 316 грн.

Жена Монастырского хранит 680 тыс. грн наличными, а сам он – 2,05 млн грн.

На счету в Приватбанке у Дениса Монастырского лежит 436,5 тыс. грн, а у его жены – 157 тыс. грн.

Фото: Денис Монастырский