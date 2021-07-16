Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 16 июля в Офисе президента. По его результатам в 18.00 запланирована пресс-конференция, во время которой станет известно, какие решения приняли.

Какие темы для обсуждения есть в повестке дня, пока точно неизвестно. Но накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании будут вопросы:

национальной безопасности;

недр и санкционной политики;

возможно будут также определенные новости и по закону о так называемых олигархах.

Заседание СНБО 18 июня

Во время предыдущего заседания СНБО принял ряд важных решений. Одно из них предусматривает введение полного пакета санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкционные ограничения против Фирташа ввели из-за участия в титановом бизнесе, а также из-за поставок сырья для оборонных предприятий РФ.

Относительно Павла Фукса, санкции были введены из-за компании Голден Деррик. По информации СНБО, он причастен к незаконному получению 19 лицензий на добычу углеводородов.

Также в санкционный список попали четыре юридических и шесть физических лиц, которых связывают со спецслужбами РФ. Они причастны к разработке компонентов кибервируса NotPetya.

Кроме того, во время предыдущего заседания СНБО приняли Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Она определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и является основой для подготовки государственных программ, касающихся оборонно-промышленного комплекса.

Больше о том, что обсуждали на заседании СНБО 18 июня, можно прочитать в нашем материале.

Фото: СНБО