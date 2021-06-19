Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня 2021 года провел очередное заседание, во время которого принял ряд решений.

Факты ICTV рассказывают об итогах заседания и что было принято.

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Во время заседания приняли Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Она определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и является основой для подготовки государственных программ, касающихся ОПК Украины.

Что заложено в основу?

системы стандартизации;

системы унификации;

управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Также она предусматривает создание Агентства оборонных технологий для внедрения инновационных проектов и развития критических технологий.

Под грифом “секретно”

В повестке дня во втором пункте под пунктом “тайно” рассматривали военное-техническое сотрудничество Украины с отдельными государствами.

К кому применили санкции?

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что было принято решение о продлении персональных санкций в отношении некоторых физических и юридических лиц, которые были введены решением СНБО Украины от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента Украины № 176.

— Учитывая, что срок действия указанных санкционных ограничений истекает 21 июня этого года, по предложению Кабинета министров Украины, НБУ и СБУ принято решение продолжить ограничительные меры в отношении этих физических и юридических лиц, — сказал Данилов.

Также СНБО принял решение о применении персональных санкций в отношении 12 лиц, находящихся в статусе повышенного преступного влияния.

Санкции против разработчиков вируса NotPetya

В санкционный список попали еще четыре юридических и шесть физических лиц, которых связывают со спецслужбами РФ. Они причастны к разработке компонентов кибервируса NotPetya.

Эти же киберпреступники ранее были внесены в санкционные списки США и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса за причастность к совершению указанной кибератаки в отношении США.

Полный пакет санкций

Данилов сообщил о введении санкций в отношении российского бизнесмена Павла Фукса, а также украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Еще два имени подсанкционных лиц назвал президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о российских бизнесменах Сергее Чемезове и Михаиле Шелкове.

Зеленский о решении СНБО

Президент Украины в своем Telegram-канале определил тезисно главные решения по итогам заседания СНБО.

Также Зеленский отметил об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Их вернули государству.

Подытожил заседания президент словами: Наводим порядок! А также пожелал всем хороших выходных.