Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 16 липня в Офісі президента. За його результатами о 18.00 заплановано прес-конференцію, під час якої стане відомо, які рішення ухвалили.

Які теми для обговорення є на порядку денному, наразі точно невідомо. Але напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на засіданні будуть питання:

національної безпеки;

надр і санкційної політики;

можливо будуть також певні новини і щодо закону про так званих олігархів.

Засідання РНБО 18 червня

Під час попереднього засідання РНБО ухвалила низку важливих рішень. Одне із них передбачає запровадження повного пакету санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкційні обмеження проти Фірташа запровадили через участь у титановому бізнесі, а також постачання сировини до оборонних підприємств РФ.

Щодо Павла Фукса санкції були запроваджені через компанію Голден Деррік. За інформацією РНБО, він причетний до незаконного отримання 19 ліцензій на видобуток вуглеводнів.

Також до санкційного списку потрапили чотири юридичні та шість фізичних осіб, яких пов’язують зі спецслужбами РФ. Вони причетні до розробки компонентів кібервірусу NotPetya.

Крім того, під час попереднього засідання РНБО ухвалили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Вона визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики та є основою для підготовки державних програм, що стосуються оборонно-промислового комплексу.

Більше про те, що обговорювали на засіданні РНБО 18 червня, можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: РНБО