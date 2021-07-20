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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

РФ может превратить Черное море во “внутреннее озеро”: Кулеба призвал объединить усилия

РФ может превратить Черное море во “внутреннее озеро”: Кулеба призвал объединить усилия

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Причерноморья объединиться, чтобы противодействовать РФ и не дать ей возможности превратить Черное море в свое “внутреннее озерцо”.

Об этом Кулеба заявил в видеообращении на личной странице Facebook.

— Если страны Черного моря и НАТО, плюс Украина, Грузия, и можно даже найти место для Молдовы в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро. Разделит его пополам и начнет властвовать в своей зоне, — сказал Кулеба.

По словам министра, у Украины есть конкретные идеи и предложения относительно безопасности на Черном море, которые она обсуждает с Молдовой, Грузией, Румынией, Болгарией и Турцией.

По мнению Кулебы, страны должны вместе противодействовать оккупационным намерениям Российской Федерации.

19 июля после саммита Ассоциированного трио Кулеба также заявил, что Украина не имеет общего будущего с РФ, поскольку выбрала европейский вектор.

Подробнее о словах Кулебы относительно российско-украинских отношений читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба

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