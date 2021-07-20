Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Причорномор’я об’єднатися, щоб протидіяти РФ та не дати їй змоги перетворити Чорне море на своє “внутрішнє озерце”.

Про це Кулеба заявив у відеозверненні на особистій сторінці Facebook.

– Якщо країни Чорного моря і члени НАТО, плюс Україна, Грузія, і можна навіть знайти місце для Молдови в цьому механізмі, не об’єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро. Поділить його навпіл і почне владарювати у своїй зоні, – сказав Кулеба.

За словами міністра, в України є конкретні ідеї та пропозиції щодо безпеки на Чорному морі, які вона обговорює із Молдовою, Грузією, Румунією, Болгарією та Туреччиною.

На думку Кулеби, країни повинні разом протидіяти окупаційним намірам Російської Федерації.

19 липня після саміту Асоційованого тріо Кулеба також заявив, що в України немає спільного майбутнього з РФ, оскільки вона обрала європейський вектор.

Детальніше про слова Кулеби щодо російсько-українських відносин читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба