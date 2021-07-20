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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна не має спільного майбутнього з Росією – Кулеба

Дмитро Кулеба

Україна рухається до членства в Європейському Союзі, тому в неї немає майбутнього з Росією.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після проведення 19 липня саміту лідерів України, Грузії і Молдови (Асоційованого тріо).

– Асоційоване тріо – це відрізання трьох наших країн від “русского мира”, від концепцій “единого народа”. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити. Ми маємо з нею будувати відносини, тому що вона залишається політичною реальністю. Але спільне майбутнє у нас буде з іншими – не з Росією. Ми повинні дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови та Грузії – в Європі, – зазначив він.

Дмитро Кулеба також додав, що без членства України, Грузії та Молдови у Європейському Союзі гарантувати повноцінну безпеку Європи буде неможливо.

19 липня на саміті у Грузії президенти України, Грузії та Молдови підписали Декларацію Батумського саміту.

Вона передбачає співробітництво глав держав Асоційованого тріо на шляху до європейської інтеграції та підтвердження зобов’язань співпраці для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього.

Фото: УНІАН

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