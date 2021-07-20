Временный поверенный в делах США и заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что встреча Байдена и Зеленского состоится летом.

По словам Кента, встреча планируется не в июле, как говорилось ранее, а несколько позже — в августе.

— Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча состоялась в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе, — сказал Кент журналистам.

Кент отметил, что никаких препятствий для встречи нет, нужно только найти свободное время в расписании Джо Байдена.

— Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас, — резюмировал политик.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня глава США пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться. С тех пор, дату встречи так и не согласовали, хочи и украинская и американская стороны уверяют, что она состоится.

Во время встречи президенты надеются подписать ряд соглашений, в том числе и относительно безопасности. Подробнее о саммите Зеленского и Байдена, читайте в материале Фактов ICTV.