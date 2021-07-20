Украина не имеет общего будущего с Россией — Кулеба

Украина движется к членству в Европейском Союзе, поэтому у нее нет будущего с Россией.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения 19 июля саммита лидеров Украины, Грузии и Молдовы (Ассоциированного трио).

— Ассоциированное трио — это отрезание трех наших стран от “русского мира”, от концепций “единого народа”. К сожалению, Россия себя дискредитировала. и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью. Но общее будущее у нас будет с другими — не с Россией. Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе, — отметил он.

Дмитрий Кулеба также добавил, что без членства Украины, Грузии и Молдовы в Европейском Союзе гарантировать полноценную безопасность Европы будет невозможно.

19 июля на саммите в Грузии президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита.

Она предусматривает сотрудничество глав государств Ассоциированного трио на пути к европейской интеграции и подтверждение обязательств сотрудничества для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.