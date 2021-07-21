Италия и Украина договорились о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Положения соглашения регулируют между сторонами вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии. Это позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

— Соглашение позволит уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан, — заявил Кубраков.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, этот вопрос актуален для украинцев, легально проживающих и работающих в Италии.

— Процедура обмена занимает определенное время, ведь для выяснения подлинности документов проводиться специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения, украинское будет изыматься. Соответственно, итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского, — рассказал он.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

легально проживают в Италии;

являются резидентами страны менее четырех лет;

имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено на пять лет и вступит в силу через 60 дней после согласования всех процедур, необходимых для вступления в силу.

Напомним, в 2015 году страны подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений, однако срок его действия уже истек. Так, Италия перестала признавать украинские водительские права с 1 июня 2021 года.