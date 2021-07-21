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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Україна та Італія підписали угоду про взаємне визнання водійських прав

водійські права

Італія та Україна домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубрак і міністр інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Положення угоди регулюють між сторонами питання взаємного визнання та обміну водійських посвідчень громадян України та Італії. Це дозволить уникнути додаткових фінансових витрат.

– Угода дозволить зменшити бюрократичну тяганину і заощадити кошти для багатьох наших співгромадян, – заявив Кубраков.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, це питання актуальне для українців, які легально проживають і працюють в Італії.

– Процедура обміну займає певний час, адже для з’ясування достовірності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці здаватимуть національний документ при отриманні українського, – розповів він. 

Дія угоди поширюється на громадян України, які:

  • легально проживають в Італії;
  • є резидентами країни менш як чотири роки;
  • мають дійсні українські водійські права.

Угода укладена на п’ять років й набере чинності через 60 днів після узгодження всіх процедур, необхідних для набуття нею чинності. 

Нагадаємо, у 2015 році країни підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень, проте термін її дії вже закінчився. Так, Італія перестала визнавати українські водійські права з 1 червня 2021 року.

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Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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