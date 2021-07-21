Італія та Україна домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубрак і міністр інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Положення угоди регулюють між сторонами питання взаємного визнання та обміну водійських посвідчень громадян України та Італії. Це дозволить уникнути додаткових фінансових витрат.

– Угода дозволить зменшити бюрократичну тяганину і заощадити кошти для багатьох наших співгромадян, – заявив Кубраков.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, це питання актуальне для українців, які легально проживають і працюють в Італії.

– Процедура обміну займає певний час, адже для з’ясування достовірності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці здаватимуть національний документ при отриманні українського, – розповів він.

Дія угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менш як чотири роки;

мають дійсні українські водійські права.

Угода укладена на п’ять років й набере чинності через 60 днів після узгодження всіх процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Нагадаємо, у 2015 році країни підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень, проте термін її дії вже закінчився. Так, Італія перестала визнавати українські водійські права з 1 червня 2021 року.