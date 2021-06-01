Италия больше не признает украинские водительские права — в МВД просят не паниковать

Италия перестала признавать украинские водительские права с 1 июня 2021 года.

В Министерстве внутренних дел Украины уже сообщили, что завершают работу над продолжением соответствующего соглашения.

— Сейчас МВД Украины и Министерство инфраструктуры Италии завершают согласование новой редакции Соглашения, призванного обеспечить гарантирование прав граждан обоих государств на упрощенную конвертацию их национальных удостоверений, — говорится в сообщении МВД Украины.

После вступления в силу нового соглашения украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.

В апреле 2015 глава МВД Украины Арсен Аваков и глава министерства внутренних дел Италии Анджелино Альфано подписали соглашение между странами о взаимном признании водительских удостоверений.

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Соглашение с Великобританией

20 мая вступил в силу документ об обмене водительских удостоверений между Украиной и Великобританией.

Он позволяет каждому гражданину Украины, который проживает в Великобритании, обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Соединенного Королевства без экзаменов.