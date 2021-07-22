Игра не закончена: Кулеба о соглашении США и Германии по Северному потоку-2

Украина инициировала проведение консультаций с Еврокомиссией и Германией, которые будут касаться Северного потока-2. Их хотят провести, чтобы обеспечить соблюдение принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил: главной претензией с нашей стороны является то, что соглашение США и Германии по газопроводу не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от его запуска.

— Мы поставим вопрос, как партнеры видят имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергобезопасность Украины и Восточной Европы. Мы должны провести консультации, чтобы установить, нарушает ли Северный поток-2 правила ЕС и Соглашение об ассоциации, — объяснил он.

Кроме того, Дмитрий Кулеба добавил, что соглашение между США и Германией по Северному потоку-2 не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода.

— Игра не закончилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не нужно оценивать германо-американское соглашение как конец истории, — сказал министр.

21 июля США и Германия заключили соглашение по строительству Северного потока-2. Среди прочего, он предусматривает, что обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Кроме того, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет.

Главные тезисы соглашения по Северному потоку-2 и какие выводы должна сделать Украина — читайте в нашем материале.