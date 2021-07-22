Гра не завершена: Кулеба про угоду США і Німеччини щодо Північного потоку-2

Україна ініціювала проведення консультацій з Єврокомісією та Німеччиною, які стосуватимуться Північного потоку-2. Їх хочуть провести, щоб забезпечити дотримання принципів справедливості і безпеки в межах розвитку енергопроектів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив: головною претензією з нашого боку є те, що угода США і Німеччини щодо газопроводу не вирішує питання безпеки України, яка страждає від його запуску.

– Ми поставимо питання, як партнери бачать імплементацію цих домовленостей, щоб вони не послаблювали енергобезпеку України та Східної Європи. Ми повинні провести консультації, щоб встановити, чи порушує Північний потік-2 правила ЄС і Угоду про асоціацію, – пояснив він.

Крім того, Дмитро Кулеба додав, що угода між США і Німеччиною щодо Північного потоку-2 не є кінцем історії навколо завершення будівництва газопроводу.

– Гра не завершилася, вона була переведена в овертайм. У нас є ще два тайми й серія пенальті, для того, щоб максимально захистити Україну. Не потрібно оцінювати німецько-американську угоду як кінець історії, – сказав міністр.

21 липня США і Німеччина уклали угоду щодо будівництва Північного потоку-2. Серед іншого, вона передбачає, що обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Крім того, Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на термін до 10 років.

Головні тези угоди щодо Північного потоку-2 і які висновки повинна зробити Україна – читайте у нашому матеріалі.