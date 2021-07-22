Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у иска России против Украины в Европейский суд по правам человека нет никаких шансов и никакого результата от его рассмотрения не будет.

Глава МИД назвал это дело информационным шумом и заверил, что иск Россия подала исключительно с пропагандистской целью.

— Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу заверить, что у этого иска нет никаких шансов, чтобы быть удовлетворенным. И представлен он Россией в пропагандистских целях. Никаких результатов кроме информационного шума от этого не будет, — заявил чиновник на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Жалоба России на Украину

22 июля РФ впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, которая состоит из 10 пунктов.

В ней Россия выдвигает претензии про якобы вину Украины в сбивании малазийского боинга МН17 над Донбассом, притеснении русского языка и обстрел ВСУ смежных территорий Российской Федерации.

Подробнее обо всех 10 пунктах российского иска в ЕСПЧ против Украины, читайте в материале Фактов ICTV.