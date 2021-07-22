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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Інформаційний шум, що не має жодних шансів: Кулеба про позов Росії до ЄСПЛ

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодних шансів і жодного результату від його розгляду не буде.

Очільник МЗС назвав цю справу інформаційним шумом і запевнив, що позов Росія подала виключно із пропагандистською метою.

– Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу запевнити, що у цього позову немає жодних шансів, щоб бути задоволеним. І поданий він Росією з пропагандистською метою. Ніяких результатів крім інформаційного шуму від цього не буде, – заявив урядовець на прес-конференції із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Скарга Росії на Україну

22 липня РФ вперше звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну, яка складається з 10 пунктів.

У ній Росія висуває претензії за ніби-то провину України у збитті малазійського боїнгу МН17 над Донбасом, утиски російської мови та обстріл ЗСУ суміжних територій Російської Федерації.

Детальніше про усі 10 пунктів російського позову до ЄСПЛ проти України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Урядовий портал

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