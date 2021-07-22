Правительство Украины внесло изменения в закон О публичных закупках, согласно которому теперь запрещено осуществлять закупки без электронной системы.

Соответствующий закон №1599-ІХ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступил в силу 22 июля.

Согласно ему, нельзя осуществлять без электронной системы закупку лекарственных средств, вакцины, других препаратов, расходных материалов для медицинских изделий, оборудования для учреждений здравоохранения или товаров для оказания помощи больным коронавирусом.

Перечень лекарственных препаратов и порядок закупки медицинских товаров будет утверждать Кабинет Министров Украины.

После закупки заказчик обязан обнародовать отчет о заключении договора, непосредственно документ со всеми приложениями и подтверждение его выполнения.

Если после закупки договор и другие необходимые документы не обнародуют, тогда заказчик будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.