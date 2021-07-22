Уряд України вніс зміни у закон Про публічні закупівлі, згідно з яким тепер заборонено здійснювати закупівлі без електронної системи.

Відповідний закон №1599-ІХ підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набрав чинності 22 липня.

Згідно з ним, не можна здійснювати без електронної системи закупівлю лікарських засобів, вакцини, інших препаратів, витратних матеріалів для медичних виробів, обладнання для закладів охорони здоров’я чи товарів для надання допомоги хворим на коронавірус.

Перелік лікарських препаратів та порядок закупівлі медичних товарів затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

Після закупівлі замовник зобов’язаний оприлюднити звіт про укладання договору, безпосередньо документ з усіма додатками та підтвердження його виконання.

Якщо після закупівлі договір та інші необхідні документи не оприлюднять, тоді замовник нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством.