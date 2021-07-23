Витренко рассказал об инструменте для остановки Северного потока-2

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Украина будет настаивать на введении санкций против компании-оператора Северного потока-2.

По словам Витренко, украинская сторона продолжает объяснять США важность этих санкций и опасность, которую создает газопровод.

— Поэтому, мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ, как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта, — сказал Витренко.

Также глава Нафтогаза рассказал, что вопрос опасности Северного потока-2 и соглашение США и Германии станет темой для обсуждения во время визита Зеленского в Вашингтон.

По мнению Витренко, для того, чтобы остановить запуск Северного потока-2 существует много инструментов, так как для того, чтобы газопровод заработал его оператор должен быть сертифицирован в соответствии с европейскими правилами.

Если газопровод окажется под санкциями, то компании ЕС не будут бронировать его мощности и соответственно — не будут получать газ.

Источник: Нафтогаз

Фото: Минэнергетики