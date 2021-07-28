Власти Германии готовы консультироваться по строительству газопровода Северный поток-2. Накануне такие консультации инициировала официально украинская сторона.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в среду, 28 июля.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился и обсудил вопрос проекта Северного потока-2 с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.

Так, Жовква проинформировал дипломата о позиции Украины относительно реализации проекта российского газопровода.

Также он отметил острые угрозы безопасности угрозах, которые несет Северный поток-2 как Украине, так и всей Европе.

— Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по Северному потоку-2, которые инициировало наше государство, — сообщают в ОП.

21 июля США и Германия подписали соглашение о строительстве Северного потока-2. Документ предусматривает, что обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

После заключения этого соглашения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Украина направила дипломатические ноты в Брюссель и Берлин для консультации с Еврокомиссией и Германией.

По словам Кулебы, главной претензией является то, что заявление этих стран не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска российского газопровода.