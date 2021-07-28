Влада Німеччини готова консультуватись щодо будівництва газопроводу Північний потік-2. Напередодні такі консультації ініціювала офіційно українська сторона.

Про це повідомили у прес-службі Офіса президента у середу, 28 липня.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква зустрівся та обговорив питання проекту Північного потоку-2 із уповноваженим з питань Східної Європи МЗС Німеччини Маттіасом Люттенбергом.

Так, Жовква поінформував дипломата про позицію України щодо реалізації проекту російського газопроводу.

Також він наголосив на гострих безпекових загрозах, які несе Північний потік-2 як Україні, так і всій Європі.

– Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо Північного потоку-2, які ініціювала наша держава, – повідомляють в ОП.

21 липня США й Німеччина підписали угоду щодо будівництва Північного потоку-2. Документ передбачає, що обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Після укладення цієї угоди глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна надіслала дипломатичні ноти до Брюсселю й Берліну для консультації з Єврокомісією і Німеччиною.

За словами Кулеби, головною претензією є те, що заява цих країн не вирішує питання безпеки України, яка страждає від запуску російського газопроводу.