Визит Зеленского в США: ожидается подписание трех документов

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США подготовку визита Владимира Зеленского в США.

Речь шла о завершении разработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и сотрудничества в космической отрасли.

Американские дипломаты заверили, что обеспечат их подписание в рамках визита Зеленского в Вашингтон.

Среди других вопросов встречи — оборонное сотрудничество, реформирование ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины.