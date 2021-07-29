Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Голос на съезде исключил семерых депутатов из партии

Кіра Рудик

Партия Голос на своем съезде приняла решение исключить из партии семерых народных депутатов.

Соответствующая мера была применена к Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому, Ярославе Юрчишиной, Владимиру Цабалю, Юлии Клименко и Соломии Бобровской.

— В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности. Один из делегатов поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии, — заявила Кира Рудык.

По ее словам, политсила считает означенных депутатов эффективными представителями украинской политики.

Кроме того, 86% делегатов выразили поддержку нынешней главе партии.

Читайте
Устинова, Юрчишин и Стефанишина выходят из партии Голос

Рудык также отчиталась о работе депутатов, которая была проведена после местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития.

Фото: пресс-служба партии Голос

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка