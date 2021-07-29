Голос на з’їзді виключив сімох депутатів з партії

Партія Голос на своєму з’їзді прийняла рішення виключити з партії сімох народних депутатів.
Відповідну міру було застосовано до Олександри Устинової, Ользі Стефанішиної, Романа Лозинського, Ярослави Юрчишин, Володимира Цабаля, Юлії Клименко та Соломії Бобровської.
– Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості. Один з делегатів поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії, – заявила Кіра Рудик.
За її словами, політсила вважає зазначених депутатів ефективними представниками української політики.
Крім того, 86% делегатів висловили підтримку нинішній очільниці партії.
Рудик також відзвітувала про роботу депутатів, що було проведено після місцевих виборів у жовтні 2020 року та представила стратегічне бачення подальшого розвитку.
Фото: прес-служба партії Голос