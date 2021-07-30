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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Столкновения под Офисом президента: полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные

офіс президента

Под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки. В результате столкновений между радикалами и представителями ЛГБТ-сообщества задержали нескольких человек.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала заместитель руководителя отдела коммуникаций полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Национальной полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу. В результате столкновений задержали нескольких нарушителей правопорядка.

Участники акции протеста поддерживают принятие законопроекта №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Участники музыкального протеста Рейвах Прайд требовали проведения расследований нападений на представителей ЛГБТ, случаев рейдов на учреждения электронной музыки и неправомерных задержаний культурных деятелей.

Столкновения под Офисом президента — что известно о протестах

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате столкновений под Офисом президента. Сейчас под зданием государственного учреждения все спокойно.

Столкновения под Офисом президента — что известно о протестах

По данным полиции, на двух участников митинга составили админпротоколы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит административный арест сроком до 15 суток.

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Источник: Нацполиция

Фото: Офис президента, Нацполиция

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