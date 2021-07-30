Столкновения под Офисом президента — что известно о протестах

Под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки. В результате столкновений между радикалами и представителями ЛГБТ-сообщества задержали нескольких человек.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала заместитель руководителя отдела коммуникаций полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Национальной полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу. В результате столкновений задержали нескольких нарушителей правопорядка.

Участники акции протеста поддерживают принятие законопроекта №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Участники музыкального протеста Рейвах Прайд требовали проведения расследований нападений на представителей ЛГБТ, случаев рейдов на учреждения электронной музыки и неправомерных задержаний культурных деятелей.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате столкновений под Офисом президента. Сейчас под зданием государственного учреждения все спокойно.

По данным полиции, на двух участников митинга составили админпротоколы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит административный арест сроком до 15 суток.