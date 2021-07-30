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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Сутички під Офісом президента: поліція застосувала сльозоточивий газ, є затримані

офіс президента

Під Офісом президента у Києві виникли сутички. Унаслідок зіткнень між радикалами та представниками ЛГБТ-спільности затримали декількох людей.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла заступник керівника відділу комунікацій поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Національній поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти натовп. Унаслідок сутичок затримали декількох порушників правопорядку.

Учасники акції протесту підтримують ухвалення законопроекту №5488 про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Учасники музичного протесту Рейвах Прайд вимагали проведення розслідування нападів на представників ЛГБТ, випадків рейдів на заклади електронної музики та неправомірних затримань культурних діячів.

Сутички під Офісом президента – що відомо про протести

Наразі невідомо, чи є постраждалі унаслідок сутичок під Офісом президента. Зараз під будівлею державної установи все спокійно.

Сутички під Офісом президента – що відомо про протести

За даними поліції, на двох учасників мітингу склали адмінпротоколи за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує адміністративний арешт терміном до 15 діб.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Офіс президента, Нацполіція

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