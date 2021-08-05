ЕС придумал новый способ лишить украинцев безвиза: требуют реформ

Украина должна приложить больше усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью в рамках условий либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии о механизмах приостановления безвиза.

Уточняется, что официальный Киев выполняет условия, но его усилий недостаточно.

— Нужны дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью, – отметили в ЕК.

В числе требований, выдвинутых Украине, в Еврокомиссии отметили необходимость уменьшить число граждан, проживающих на территории стран ЕС на нелегальных основаниях, а также подающих необоснованные заявления о предоставлении убежища.

Кром того, Киев должен сделать более эффективными антикоррупционные учреждения и правоохранительные органы, а также принять закон касательно Национального антикоррупционного бюро Украины для устранения правовой неопределенности его статуса.

Еще одно требование – проведение прозрачного отбора руководителей САП, НАБУ и АРМА.

Помимо прочего, Еврокомиссия предоставила рекомендации по поводу повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Также в документе сообщается о пересмотренном механизме приостановления безвиза Евросоюза с третьими странами. Среди причин, из-за которых это может произойти, четыре относились к миграции, еще одна – к откату от проведения реформ.

Источник: Еврокомиссия