Безвиз постепенно возвращается: Португалия разрешила въезд для украинцев

С понедельника, 26 июля, Португалия открывает границу для въезда туристов из Украины.

Такое решение было принято в связи с рекомендациями Совета Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Страна за страной мы возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС, — заявил Кулеба.

По его словам, перед покупкой билетов необходимо проверить все условия въезда, которые опубликованы на сайте МИД.

Напомним, в пятницу Кулеба сообщил, что Франция открыла границы для украинцев, которые посещают страну с туристическими целями.

Такое решение также было принято в связи с рекомендациями ЕС.

Чтобы попасть в страну необходимо предоставить свидетельство о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус.