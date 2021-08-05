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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

ЄС придумав новий спосіб позбавити українців безвізу: вимагають реформ

границя з ЄС

Україна повинна докласти більше зусиль в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в межах умов лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Про це йдеться в четвертому звіті Єврокомісії про механізми призупинення безвізу.

Уточнюється, що офіційний Київ виконує умови, але його зусиль недостатньо.

– Потрібні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей й запобігання та боротьби з організованою злочинністю, – відзначили в ЄК.

Серед вимог, що було висунуто Україні, в Єврокомісії наголосили на необхідності зменшити кількість громадян, які нелегально проживають на території країн ЄС, а також подають необґрунтовані заяви про надання притулку.

Крім того, Київ повинен зробити ефективнішими антикорупційні установи та правоохоронні органи, а також ухвалити закон щодо Національного антикорупційного бюро України для усунення правової невизначеності його статусу.

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Ще одна вимога – проведення прозорого відбору керівників САП, НАБУ та АРМА.

Крім іншого, Єврокомісія надала рекомендації щодо підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей та організованою злочинністю.

Також в документі повідомляється щодо переглянутого механізму зупинення безвізу Євросоюзу з третіми країнами. Серед причин, через які це може статися, чотири стосувалися міграції, ще одна – відкату від проведення реформ.

Фото: Depositphotos

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