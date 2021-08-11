Пресс-секретарь Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель

В Украине для подавляющего большинства домохозяйств появляется стимул немного сэкономить на электроэнергии. Ведь правительство снизило тарифы на электричество для населения.

Об этом заявил прес-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга.

— Имеем новые цены на электроэнергию с 1 октября. Для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц цена снизится до 1,44 грн, а для тех, кто потребляет больше — цена остается стабильной — 1,68 грн.

По словам Никифорова, для подавляющего большинства украинцев появляется возможность немного сэкономить на электроэнергии.

— Напомню, что по статистике, 80% домохозяйств потребляют менее 250 кВт-ч, — отметил Никифоров.

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Визит Меркель в Украину

Как отметил пресс-секретарь, канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Украину 22 августа.

— Этот визит является логическим продолжением контактов президента и непосредственно Украины в четырехугольнике — Вашингтон, Брюссель, Берлин и Киев, — сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, Меркель и Зеленский обсудят, как Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала в случае запуска Северного потока-2.

Также лидеры двух стран будут говорить о ситуацию с безопасностью на Донбассе, о том, как реанимировать мирные переговоры и о развитии двусторонних отношений в сфере экономики, торговли промышленности, энергетике и тому подобное.

— Визит Меркель доказывает, что об Украине без Украины — ни слова, и без прямых переговоров с президентом Зеленским современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решат, — сказал Никифоров.

Однако, по словам пресс-секретаря, сейчас график и программа ответного визита еще не сформирована.

Ранее, 12 июля, Зеленский и Меркель проводили встречу в Берлине.

Тогда Меркель отметила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение мира в Украине. Однако, по ее мнению, Минским договоренностям не хватает прогресса.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что запуск российского газопровода СП-2 несет потенциальную угрозу для безопасности в регионе.

По его словам, украинский маршрут транспортировки газа в Европу действительно есть весомым сдерживающим фактором для РФ.

В свою очередь канцлер подчеркнула, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска СП-2.