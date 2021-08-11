Прес-секретар Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель

В Україні для переважної більшості домогосподарств з’являється стимул трішки заощадити на електроенергії. Адже уряд знизив тарифи на тепло для населення.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров під час брифінгу.

– Отже маємо нові ціни на електроенергію з 1 жовтня. Для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць ціна знизиться до 1,44 грн, а для тих, хто споживає більше – ціна залишається стабільною – 1,68 грн.

За словами Никифорова, для переважної більшості українців з’являється можливість трішки заощадити на електроенергії.

– Нагадаю, що за статистикою, 80% домогосподарств споживають менше 250 кВт-год, – зауважив Никифоров.

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Візит Меркель до України

Як зауважив прес-секретар, канцлер Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну 22 серпня.

– Цей візит є логічним продовженням контактів президента та безпосередньо України у чотирикутнику – Вашингтон, Брюссель, Берлін та Київ, – сказав Никифоров.

За словами прес-секретаря, Меркель та Зеленський обговорять, як Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску Північного потоку-2.

Також лідери двох країн говоритимуть про безпекову ситуацію на Донбасі, про те, як реанімувати мирні переговори і про розвиток двосторонніх відносин в сфері економіки, торгівлі промисловості, енергетиці тощо.

– Візит Меркель доводить, що про Україну без України – ані слова, і що без прямих переговорів з президентом Зеленським сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішать, – сказав Никифоров.

Однак, за словами прес-секретаря, наразі графік та програма відповідного візиту ще не сформована.

Раніше, 12 липня, Зеленський та Меркель проводили зустріч в Берліні.

Тоді Меркель запевнила, що Німеччина й надалі виступатиме за досягнення миру в Україні. Однак, на її думку, Мінським домовленостям не вистачає прогресу.

Зеленський у свою чергу зауважив, що запуск російського газопроводу ПП-2 несе потенційну загрозу для безпеки в регіоні.

За його словами, український маршрут транспортування газу в Європу є дійсно вагомим стримувальним фактором для РФ.

Натомість канцлер наголосила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску ПП-2.