Отставка канцлера Германии Ангелы Меркель является хорошим шансом для Украины “перетасовать колоду” и открывает возможности для украинской власти.

Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире одного из украинских телеканалов.

Как известно, Меркель не будет переизбираться на следующий срок, а это говорит о завершении определенной политической эпохи в Германии.

— Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду, — сказал дипломат.

По словам Чалого, сейчас есть совершенно разные данные о цели визита Меркель в Украину, который состоится 22 августа.

Но очевидно, добавил дипломат, что Германия хочет обсудить энергетические вопросы и Минский процесс.

По его мнению визит Меркель — это хороший сигнал, но канцлер сейчас является более успешной в этом диалоге.

— При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает, — сказал Чалый.

Посол также отметил, что в диалоге с такими государствами Украина должна действовать на перспективу и иметь весомые козыри в разговоре.

Встреча Зеленского и Меркель

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетит в Украину с официальным визитом.

Об этом впервые сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и отметил, что президенты встретятся лично.

Полный перечень тем для разговора пока неизвестен, но планируется сосредоточить внимание на двусторонних отношениях стран, а также на теме безопасности.