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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Обговорять тему безпеки: Меркель прилетить до України для зустрічі з Зеленським

Зеленский, Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуде до України з офіційним візитом 22 серпня.

Про це заявив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Під час зустрічі з президентом України Ангела Меркель планує обговорити двосторонні відносини між країнами, а також зосередитися на темі безпеки.

За попередньою інформацією, візит канцлера ФРН до України буде одноденним, що не передбачає участі Ангели Меркель у саміті Кримська платформа.

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися в Берліні.

Меркель запевнила, що Німеччина й надалі виступатиме за досягнення миру в Україні. Але канцлер визнала, що Мінським домовленостям не вистачає прогресу.

Зеленський заявив, що запуск газопроводу Північний потік-2 несе потенційну загрозу для безпеки в регіоні. На його думку, український маршрут транспортування газу в Європу є дійсно вагомим стримувальним фактором для РФ.

Канцлер своєю чергою заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску газопроводу.

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