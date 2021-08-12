Відставка канцлера Німеччини Ангели Меркель є хорошим шансом для України “перетасувати колоду” та відкриває можливості для української влади.

Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в ефірі одного з українських телеканалів.

Як відомо, Меркель не буде переобиратися на наступний термін, а це означає про завершення певної політичної епохи в Німеччині.

– Це можливість для України просто по-іншому перетасувати колоду, – сказав дипломат.

За словами Чалого, наразі є зовсім різні дані про ціль візиту Меркель до України, який відбудеться 22 серпня.

Але очевидно, додав дипломат, що Німеччина хоче обговорити енергетичні питання та Мінський процес.

На його думку візит Меркель – це хороший сигнал, але канцлер наразі є більш успішною у цьому діалозі.

– При тому, що ми з Францією дуже активно співпрацюємо, і президент Макрон кілька разів обіцяв приїхати, але так і не доїхав. А канцлерка Німеччини хоча б приїжджає, – сказав Чалий.

Посол також зауважив, що у діалозі із такими державами Україна має діяти на перспективу і мати вагомі козирі у розмові.

Зустріч Зеленського і Меркель

22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прилетить до України із офіційним візитом.

Про це вперше повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров та зазначив, що президенти матимуть особисту зустріч.

Повний перелік тем для розмови поки невідомий, але планується зосередити увагу на двосторонні відносини країн, а також на темі безпеки.