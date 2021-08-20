Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа. Об этом сам мэр сообщил в социальных сетях.

По словам Кличко, ему позвонили из Офиса президента за несколько часов до заседания, поэтому он не сможет физически приехать на мероприятие.

— Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Чернигов, — написал киевский мэр.

Заседание СНБО 20 августа

В пятницу 20 августа состоится очередное заседание СНБО, которое созывают по поручению президента Владимира Зеленского.

Пока точно неизвестно, что будут обсуждать, но 12 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский поручил ему подготовить заседание, чтобы рассмотреть вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства, а также реализацию экологической инициативы Масштабное облесение Украины.

Подробнее о сегодняшнем заседании СНБО, читайте в материале Фактов ICTV.