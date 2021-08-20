Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 20 серпня. Доручення про його проведення дав президент Володимир Зеленський.

За результатами засідання запланована традиційна прес-конференція, під час якої стане відомо, які рішення ухвалили. Наразі не відомо, що обоворюватимуть 20 серпня.

Але 12 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Володимир Зеленський доручив йому підготувати засідання, щоб розглянути питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи Масштабне залісення України.

Крім того, під час засідання 30 липня президент заявив про бездіяльність Державної екологічної служби. Тоді Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Рада нацбезпеки хоче почути доповідь очільника цього органу.

Тому не виключено, що на порядку денному 20 серпня можуть обговорити саме ці питання.

Засідання РНБО 30 липня

Минуле засідання РНБО відбулося 30 липня у місті Краматорськ Донецької області. Під час засідання розглянули вісім основних питань, що стосуються енергетичного сектору, зовнішньої політики України, контрабанди, державного кордону і медицини.

Так, вперше за 30 років незалежності держави було ухвалено Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Вона складається з понад 250 пунктів та шести пріоритетних напрямів. Серед них – вступ України до НАТО та ЄС і протидія російській агресії.

Також Рада національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти контрабандистів. Цього разу список сформувало Міністерство внутрішній справ. До нього увійшли три фізичні особи та 24 компанії.

Більше про те, що обговорювали на засіданні РНБО 30 липня, можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: РНБО