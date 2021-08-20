Кличка запросили на сьогоднішнє засідання РНБО

Мера Києва Віталія Кличко запросили на засідання РНБО 20 серпня. Про це сам міський голова повідомив у соціальних мережах.

За словами Кличка, йому зателефонували з Офісу президента за кілька годин до засідання, тому він не зможе фізично приїхати на захід.

– Друзі! Мені зателефонували з Офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину, – написав київський мер.

Засідання РНБО 20 серпня

У п’ятницю 20 серпня відбудеться чергове засідання РНБО, яке скликають за дорученням президента Володимира Зеленського.

Наразі достеменно невідомо, що обговорюватимуть, але 12 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Зеленський доручив йому підготувати засідання, щоб розглянути питання про стан реформування лісового господарства, а також реалізацію екологічної ініціативи Масштабне залісення України.

Детальніше про сьогоднішнє засідання РНБО, читайте в матеріалі Фактів ICTV.