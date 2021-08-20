Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 20 августа. Поручение о его проведении дал президент Владимир Зеленский.

По результатам заседания запланирована традиционная пресс-конференция, во время которой станет известно, какие решения приняли. Пока не известно, что будут обсуждать 20 августа.

Но 12 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Владимир Зеленский поручил ему подготовить заседание, чтобы рассмотреть вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы Масштабное облесение Украины.

Кроме того, во время заседание 30 июля президент заявил о бездеятельности Государственной экологической службы. Тогда Алексей Данилов сообщил, что на следующем заседании Совет нацбезопасности хочет услышать доклад главы этого органа.

Поэтому не исключено, что на повестке дня 20 августа могут обсудить именно эти вопросы.

Заседание СНБО 30 июля

Прошлое заседание СНБО состоялось 30 июля в городе Краматорск Донецкой области. Во время заседания рассмотрели восемь основных вопросов, касающихся энергетического сектора, внешней политики Украины, контрабанды, государственной границы и медицины.

Так, впервые за 30 лет независимости государства принята Стратегия внешнеполитической деятельности. Она состоит из более 250 пунктов и шести приоритетных направлений. Среди них — вступление Украины в НАТО и ЕС и противодействие российской агрессии.

Также Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против контрабандистов. На этот раз список сформировало Министерство внутренних дел. В него вошли три физических лица и 24 компании.

Больше о том, что обсуждали на заседании СНБО 30 июля, можно прочитать в нашем материале.

Фото: СНБО