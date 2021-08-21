Месть за организацию Крымской платформы: РФ внесла в санкционный список Кулебу

Правительство Российской Федерации внесло министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в санкционный список.

Соответствующее постановление было подписано российским премьером Михаилом Мишустиным в пятницу, 20 августа.

— Обычно глав МИД санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но их, видимо, уже достало. Кремль обещал отомстить за проведение Крымской платформы – и отомстил мне, — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никакие действия Москвы не смогут остановить Украину и ее союзников, которые согласились принять участие в саммите.

Глава МИД напомнил, что оккупированный полуостров – это территория Украины, а потому проведению Крымской платформы ничто помешать не сможет.

Напомним, ранее стало известно о введении Россией санкций против секретаря СНБО Алексея Данилова.

Чиновник отметил, что такое решение российского правительства стало лучшим для него подарком к 30-летию Независимости Украины.

Данилов также добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы раз и навсегда решить вопрос с русским миром и его агентами влияния в Украине.

Фото: Facebook Дмитрия Кулебы