Преступление против всех: Украина призвала мир объединиться для деоккупации Крыма

Аннексия Российской Федерацией полуострова Крым является преступлением не только против Украины, но и против всего мира.

Об этом идет речь в видеоролике, выпущенном в преддверии саммита, который в понедельник, 23 августа, пройдет в Киеве.

В видео напомнили, что в современном мире цивилизованные страны не используют право сильного, а опираются на силу права.

Авторы призвали весь мир объединяться, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку действия Кремля могут привести к разрушению мирового порядка.

Крымская платформа – инициированный официальным Киевом международная консультативно-координационная площадка.

Она создана для повышения давления на Кремль, предупреждения новых нарушений прав человека в Крыму, а также полной деоккупации украинского полуострова мирным путем.

Первый саммит Крымской платформы пройдет в Киеве 23 августа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Российской Федерации ввело против него санкции в качестве мести за проведение Крымской платформы.

Он напомнил, что Кремль уже обещал отомстить всем участникам международного форума, которые согласятся в нем участвовать.

При этом глава МИД подчеркнул, что никакие действия РФ не помешают проведения саммита и, как следствие, деоккупации Крыма, а также возврат полуострова под контроль Украины.