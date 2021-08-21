Злочин проти всіх: Україна закликала світ об’єднатися для деокупації Криму

Анексія Російською Федерацією півострова Крим є злочином не лише проти України, а й проти усього світу.

Про це йдеться у відеоролику, випущеному напередодні саміту, який у понеділок, 23 серпня, пройде у Києві.

У відео нагадали, що в сучасному світі цивілізовані країни не використовують право сильного, а спираються на силу права.

Автори закликали весь світ об’єднуватися, щоб протистояти російській агресії, оскільки дії Кремля можуть привести до руйнації світового устрою.

Кримська платформа – ініційований офіційними Києвом міжнародна консультативно-координаційна майданчик.

Вона створена для підвищення тиску на Кремль, попередження нових порушень прав людини в Криму, а також повної деокупації українського півострова мирним шляхом.

Перший саміт Кримської платформи пройде в Києві 23 серпня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд Російської Федерації ввів проти нього санкції в якості помсти за проведення Кримської платформи.

Він нагадав, що Кремль вже обіцяв помститися всім учасникам міжнародного форуму, які погодяться брати в ньому участь.

При цьому глава МЗС підкреслив, що ніякі дії РФ не завадять проведення саміту і, як наслідок, деокупацію Криму, а також повернення півострова під контроль України.