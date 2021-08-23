Верховна Рада на позачерговій сесії ухвалила проект постанови №5775. У ній вона звернулася до міжнародних інституцій та іноземних держав, закликавши їх співпрацювати у межах Кримської платформи для протидії агресії з боку Російської Федерації.

Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати.

Звернення Верховної Ради адресоване до:

Організації Об’єднаних Націй;

Парламентської Асамблеї Ради Європи;

Парламентської Асамблеї ОБСЄ;

Парламентської Асамблеї НАТО;

Парламентської Асамблеї ОЧЕС;

Європейського парламенту;

урядів і парламентів іноземних держав.

У ньому Верховна Рада закликала іноземних партнерів посилити політико-дипломатичний та економічний тиск на Російську Федерацію у відповідь на порушення нею норм міжнародного права, а також до пошуку шляхів подолання наслідків злочинної діяльності держави-окупанта у військово-політичній, економічній, екологічній, культурній, релігійній сферах регіону.

23 серпня в Україні у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Це майданчик, створений за ініціативи України, щоб розробити координаційний механізм для повернення анексованого Росією Криму та захисту прав людини.

На перший саміт зібралося понад 40 країн світу та організацій. За його підсумками було підписано відкриту декларацію.

Країни-учасниці саміту засудили порушення та обмеження прав людини в Криму і мілітаризацію півострова. Ознайомитися з декларацією Кримською платформи можна у нашому матеріалі.