В Киеве 23 августа проходит саммит Крымской платформы. Во встрече принимают участие представители более 40 государств и международных организаций. Конечная цель деятельности платформы — полная деоккупация Крымского полуострова, который семь лет назад захватила Россия.

Какие заявления сделали участники саммита, читайте в материале Фактов ICTV.

На открытии саммита с речью выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а после него — глава государства Владимир Зеленский.

— Я хочу поблагодарить и поаплодировать вам, потому что это вопрос актуален. Уважаемые главы государств, правительств, парламентов, члены правительств, послы — все вы наши друзья. Сегодня, 23 августа, происходит очень важное и знаковое событие. Впервые со времен оккупации украинского полуострова этот вопрос вынесен на самый высокий международный уровень. И я искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого нашего саммита — Крымской платформы, — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации полуострова, которая начнется в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь озвучил пять направлений работы Крымской платформы.

По его словам, Украина во время диалога с партнерами предложила остановиться на вопросах:

международной политики непризнания;

ужесточения санкционной политики против агрессора;

безопасности и свободы судоходства или навигации;

защиты прав человека, восстановления прав коренного крымскотатарского народа;

решения экономических и экологических проблем.

– Деоккупация Крыма является нашей коллективной задачей, потому что речь идет о восстановлении справедливости норм международного права и коллективной системы международной безопасности. Оккупация Крыма – это не сугубо внутриполитическая проблема Украины. Это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности, — заявил глава правительства.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал объединиться вокруг усилий, которые предпринимает Украина.

— РФ отделяет материковую часть Украины от Крыма колючей проволокой и блокпостами, но она никогда не разделит людей, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Я призываю объединиться вокруг усилий, которые предпринимает Украина… Побеждать любые вызовы мы можем только вместе, — сказал спикер украинского парламента.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении заявил, что Евросоюз не признает оккупацию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права.

— Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыма вызывает беспокойство, — сказал он.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что права людей в Крыму ограничены. — Мы прекрасно понимаем ту сложную ситуацию, которая сложилась в Крыму, в жизни украинцев и крымских татар, которые сталкиваются на полуострове с последствиями российской оккупации. Их права весьма ограничены. Международному обществу не хватает доступа в Крым, — сказал он.

Президент Молдовы Майя Санду назвала оккупацию Крыма региональной угрозой, которая угрожает всем. — Когда возникает региональная такая угроза (оккупация Крыма — Ред.) — она угрожает всем. Она нарушает и Всеобщую декларацию прав человека, Хельсинкский акт, Парижскую декларацию. Международный порядок на основе правил исключает использования силы, — заявила Санду. Министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявил, что Америка была с Украиной на протяжении трех десятилетий, а отношения стран еще больше укрепятся, когда президенты стран встретятся на следующей неделе. — США гордится тем, что на протяжении трех десятилетий мы были с вами. И эти отношения еще больше укрепятся на следующей неделе, когда оба президента (Украины и США — Ред.) встретятся в Вашингтоне… И мы продолжим поддержку Крымской платформы, чтобы постоянно напоминать о том, что Крым — это Украина и всегда будет Украина. А Россия должна нести ответственность за свою агрессию, — заявил он. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция никогда не признает оккупацию Крыма. — Мы прибыли на этот саммит, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности Украины и соблюдения прав крымских татар. Мы находимся здесь, потому что мы не признавали аннексию Крыма, и никогда ее не признаем, — заявил турецкий министр.

Крымская платформа — это саммит, на базе которого будут обсуждать пути деоккупации Крыма. Планируется, что встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому относятся саммиты с участием глав государств.

Второй уровень предусматривает встречи глав МИД.

На третьем уровне к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации Крыма на экспертном уровне.