У Києві 23 серпня проходить саміт Кримської платформи. У зустрічі беруть участь представники понад 40 держав і міжнародних організацій. Кінцева мета діяльності платформи – повна деокупація Кримського півострову, який сім років тому захопила Росія.

Які заяви зробили учасники саміту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На відкритті саміту з промовою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а після нього – глава держави Володимир Зеленський.

– Я хочу подякувати та поаплодувати вам, тому що це питання актуальне. Шановні глави держав, урядів, парламентів, члени урядів, посли – всі ви наші друзі. Сьогодні, 23 серпня, відбувається дуже важлива та знакова подія. Вперше з часів окупації українського півострова це питання винесене на найвищий міжнародний рівень. І я щиро вітаю всі 46 делегацій учасників першого нашого саміту – Кримської платформи, – сказав Зеленський.

Він також висловив надію, що 23 серпня 2021 року стане початком деокупації півострова, яка розпочнеться в Києві.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зі свого боку озвучив п’ять напрямків роботи Кримської платформи.

За його словами, Україна під час діалогу з партнерами запропонувала зупинитися на питаннях:

міжнародної політики невизнання;

посилення санкцій проти агресора;

безпеки та свободи судноплавства або навігації;

захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;

вирішення економічних і екологічних проблем.

– Деокупація Криму є нашим колективним завданням, тому що мова йде про відновлення справедливості, норм міжнародного права і колективної системи міжнародної безпеки. Окупація Криму – це не суто внутрішньополітична проблема України. Це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки, – заявив глава уряду.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков закликав об’єднатися навколо зусиль, які робить Україна.

– РФ відокремлює материкову частину України від Криму колючим дротом і блокпостами, але вона ніколи не розділить людей, які живуть тут і там, тому що це єдиний народ. Я закликаю об’єднатися навколо зусиль, які робить Україна… Перемагати будь-які виклики ми можемо тільки разом, – сказав спікер українського парламенту.

Глава Європейської ради Шарль Мішель у своєму виступі заявив, що Євросоюз не визнає окупацію Криму Росією, і надалі буде виступати проти порушення міжнародного права.

– Позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні. Необхідно зберігати світовий порядок, і ми повинні залучати широку міжнародну підтримку України щодо невизнання анексії Криму. Мілітаризація Криму викликає занепокоєння, – сказав він.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що права людей у Криму обмежені.

– Ми прекрасно розуміємо ту складну ситуацію, яка склалася в Криму, в житті українців і кримських татар, які стикаються на півострові із наслідками російської окупації. Їхні права вельми обмежені. Міжнародному суспільству не вистачає доступу до Криму, – сказав він.

Президент Молдови Майя Санду назвала окупацію Криму регіональною загрозою, яка загрожує всім.

– Коли виникає регіональна така загроза (окупація Криму. – Ред.) – вона загрожує всім. Вона порушує і Загальну декларацію прав людини, Гельсінський акт, Паризьку декларацію. Міжнародний порядок на основі правил виключає використання сили, – заявила Санду.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявив, що Америка була з Україною протягом трьох десятиліть, а відносини країн ще більше зміцняться, коли президенти країн зустрінуться наступного тижня.

– США пишається тим, що упродовж трьох десятиліть ми були з вами. І ці відносини ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти (України та США. – Ред.) зустрінуться у Вашингтоні… І ми продовжимо підтримку Кримської платформи, щоб постійно нагадувати про те, що Крим – це Україна, і завжди буде Україною. А Росія повинна нести відповідальність за свою агресію, – заявив він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина ніколи не визнає окупацію Криму.

– Ми прибули на цей саміт, щоб продемонструвати, наскільки для нас важливим є питання територіальної цілісності України та дотримання прав кримських татар. Ми перебуваємо тут, тому що ми не визнавали анексію Криму, і ніколи її не визнаємо, – заявив турецький міністр.

Кримська платформа – це саміт, на базі якого обговорюватимуть шляхи деокупації Криму. Планується, що зустрічі в рамках цього формату проходитимуть на чотирьох рівнях. До першого належать саміти за участю глав держав.

Другий рівень передбачає зустрічі глав МЗС.

На третьому рівні до обговорень залучатимуть парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. А четвертий передбачає обговорення деокупації Криму на експертному рівні.