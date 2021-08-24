В День Независимости Украины 2021 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с трибуны. Он отметил, что украинский парламент всегда рядом с украинским народом, поддерживает его и двигается вместе с ним.

Дмитрий Разумков заявил, что за свою историю украинцы доказали не только свое право на существование и независимость, но и способность защитить ее и сохранить.

Кроме того, председатель Верховной Рады заверил, что парламент никогда не примет документ, нарушающий территориальную целостность Украины.

— Государство у нас одно на всех. Государство, призванное защищать многообразие страны и одновременно охранять и укреплять ее целостность. Именно поэтому мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на Востоке нашей страны. Мы будем отстаивать свою территориальную целостность даже если нам придется это делать один на один. Я уверен, из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность или сдающий национальные интересы, — сказал он.

В конце своей речи Дмитрий Разумков пожелал Украине поменьше испытаний и проблем и побольше моментов единства нации.

Во время торжественного заседания парламента 24 августа выступил и президент Украины. Полное выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде — смотрите на Фактах ICTV.