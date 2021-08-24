У День Незалежності України 2021 голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступив з трибуни. Він наголосив, що український парламент завжди поруч з українським народом, підтримує його та рухається разом з ним.

Дмитро Разумков зазначив, що за свою історію українці довели не лише своє право на існування і незалежність, але й спроможність захистити її та зберегти.

Крім того, голова Верховної Ради запевнив, що парламент ніколи не ухвалить документ, який порушуватиме територіальну цілісність України.

– Держава у нас одна на всіх. Держава, яка покликана захищати різноманіття країни і одночасно охороняти та зміцнювати її цілісність. Саме тому ми ніколи не визнаємо окупацію Криму і так звані псевдодержавні утворення на Сході нашої держави. Ми відстоюватимемо свою територіальну цілісність навіть, якщо нам доведеться це робити сам на сам. Я впевнений, з цих стін, де народився Акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси, – сказав він.

Насамкінець Дмитро Разумков побажав Україні менше випробувань і проблем і більше моментів єдності нації.

Під час урочистого засідання парламенту 24 серпня виступив і президент України. Повний виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді – дивіться на Фактах ICTV.